Une petite pause après la Coupe du monde Les stars de la Nati profitent pleinement de leurs vacances

Après leur excellente performance à la Coupe du monde, les joueurs de la Nati s'offrent des vacances bien méritées. Granit Xhaka et Breel Embolo passent leurs vacances en Turquie avec leurs familles. Ricardo Rodriguez ne lâche lui pas la salle de sport.