Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L’affaire risque de faire grand bruit au pied des Pyramides et dans toute l’Afrique: l’Egypte, l’une des meilleures sélections du continent, pourrait être privée de Coupe du monde 2026 en raison d’une amende impayée!

Selon les informations de Blick, une société suisse active dans l’organisation de matches a une facture ouverte avec la Fédération égyptienne de football, qui ne l’a pas payée. Le 5 décembre 2023, la Fédération a été condamnée par le Tribunal de la FIFA à payer ce montant pour rupture de contrat. Le 22 février, la même Fédération a reçu une amende du comité de discipline de la FIFA pour non respect de la décision du 5 décembre et un délai de 30 jours pour payer. Et le 19 août, la commission de discipline de la FIFA a donné une nouvelle amende a la Fédération Égyptienne de Football pour non respect de la décision et donné un délai final de 30 jours pour payer le montant total.

Sinon? Ce sera au comité de discipline de la FIFA de trancher. Et son éventail de sanctions va jusqu’à l’expulsion des qualifications de la Coupe du monde 2026! Contactée, la FIFA confirme les informations de Blick.

La Fédération égyptienne doit payer ses dettes pour que Mohamed Salah ait une chance de disputer la Coupe du monde 2026? Photo: AFP

Les Pharaons ont donc jusqu’à aujourd’hui, 19 septembre, pour régler leurs dettes et régulariser la situation. Faute de quoi Mohamed Salah restera à la maison l’été 2026… Ce serait dommage: actuellement, l’Egypte est en tête de son groupe de qualifications avec 10 points en 4 matches.