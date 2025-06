Italie - Moldavie: De gros doutes avant un succès crucial

Après avoir douté durant 40 minutes, l'Italie a pu s'imposer lors de son match face à la Moldavie et finalement remporter les trois points dans la course à la Coupe du monde. Luciano Spalletti va-t-il rester en poste? Rien n'est moins sûr.

Giacomo Raspadori (#10) a ouvert la marque en fin de première période. Photo: AFP

Blick Sport

Alors que c'est le flou le plus total autour du poste de sélectionneur national, c'est bel et bien Luciano Spalletti qui a pris place sur la touche pour les Italiens. Trois jours après la gifle reçue en Norvège (3-0), le technicien avait envie que son équipe montre un visage différent face à la Moldavie. Face à une nation classée 154e mondiale entre Hong Kong et Eswatini (anciennement Swaziland), les Transalpins ont mis du temps avant de se rassurer.

Cela aurait même pu ressembler à une humiliation si le but de l'attaquant Ion Nicolaescu n'avait pas été annulé, à la 9e minute. Mais le joueur du SC Heerenveen se trouvait en effet hors-jeu de quelques centimètres. Comment auraient réagi les Italiens si l'équipe de Serghei Clescenco avait pu virer en tête?

40 minutes de doute

On ne le saura toutefois jamais. Peu avant la mi-temps, Giacomo Raspadori a permis à son équipe de virer en tête et de ne pas revenir aux vestiaires avec un score nul et vierge (40e, 1-0). Sur un rebond, le joueur de Naples a pu reprendre de volée et mettre le ballon hors de portée du gardien moldave.

En deuxième mi-temps, Andrea Cambiaso a assuré les trois points en donnant deux longueurs d'avance à l'Italie dès la reprise. Le joueur de la Juventus a repris victorieusement un centre dès la 50e minute pour mettre fin au suspense. Le score ne bougera plus jusqu'à la fin de la rencontre disputée à Reggio Emilia.

Ranieri pour Spalletti?

Luciano Spalletti va-t-il poursuivre l'aventure grâce à ce succès ou son licenciement sera effectif d'ici peu? Cela semble peu probable, le technicien ayant lui-même annoncé son départ avant la rencontre face à la Moldavie. En coulisses, le nom de Claudio Ranieri revient avec insistance. Le vétéran sortira-t-il de sa retraite pour aider la «Nazionale» à se remettre dans le droit chemin?

Dans ce groupe I, la Norvège poursuit son parcours sans faute. Après avoir facilement gagné trois précieux points contre l'Italie durant le week-end, Erling Haaland & Cie ont poursuivi leur parcours sans faute en s'imposant 1-0 en Estonie. Le succès a été un rien plus long à se dessiner puisque le buteur de Manchester City a dû attendre l'heure de jeu pour marquer au terme d'une contre-attaque et d'un rebond repris victorieusement.

Au classement, l'Italie est troisième sur cinq mais a disputé moins de matches que tous ses adversaires. Elle compte toutefois neuf points de retard sur le leader norvégien. En septembre prochain, elle défiera l'Estonie à domicile et se rendra en Israël. Deux matches qui seront déjà décisifs pour éviter de manquer une troisième Coupe du monde consécutive.