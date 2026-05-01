La FIFA va revoir sa politique de prix pour le Mondial 2030

La FIFA va revoir sa stratégie de billetterie en vue du Mondial 2030, a annoncé jeudi un responsable de l'instance. L'explosion des prix de l'édition 2026 organisée conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada cet été suscite la colère des fans.

ATS Agence télégraphique suisse

«Nous écoutons, nous prenons en compte les commentaires et, bien sûr, comme pour chaque Coupe du monde, nous analyserons et verrons comment faire pour la prochaine», a déclaré à la presse le secrétaire général de la FIFA Mattias Grafstrom à l'issue d'un congrès de la fédération à Vancouver (Canada).

Il a toutefois souligné que les prix élevés pratiqués à l'occasion de Mondial 2026 reflétaient «la réalité du marché en Amérique du nord». «Je serai toujours à l'écoute des fans et de leurs opinions mais je pense qu'il y a un large éventail de prix pour les billets, certains sont peu chers, d'autres le sont plus», a-t-il déclaré.

La FIFA, organisatrice de la Coupe du monde, a été accusée de proposer des billets à des prix exorbitants malgré les promesses faites lors de l'attribution du tournoi. Pourtant, elle s'attend à battre le record historique de 3,5 millions de billets vendus pour un Mondial, lors de l'édition 1994. Cet été, le tournoi accueille 48 équipes et 104 matches, dont 78 sur le sol américain.

La tarification dynamique, l'explication?

L'organisation des supporters européens (FSE) et Euroconsumers, organisation représentant les consommateurs du continent, ont annoncé avoir attaqué la FIFA devant la Commission européenne pour abus de position dominante et afin qu'elle renonce à ses procédures d'achat «opaques et déloyales».

Pour le président de la FIFA Gianni Infantino, les prix sont simplement la conséquence d'une énorme demande. «Aux Etats-Unis en particulier, il y a ce que l'on appelle la tarification dynamique qui fait que les prix montent ou descendent en fonction du match», a-t-il souligné.

Selon des médias, quatre places pour la finale au MetLife Stadium de New York le 19 juillet étaient proposées cette semaine sur le site de revente officiel de la FIFA au tarif de 2 millions de dollars pièce. D'autres plateformes de revente proposent régulièrement des places pour la finale à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Mattias Grafstrom a assuré que les revenus de ce Mondial 2026, qui pourraient atteindre jusqu'à 13 milliards de dollars, seront réinjectés dans le football.