Sharkira met la FIFA dans l'embarras

Une enquête du «Sunday Times» a pointé du doigt la FIFA pour sa gestion des revenus liés à la Coupe du monde 2010 et, plus précisément, aux bénéfices liés à la chanson Waka waka, l'hymne de la compétition.

1/2 La FIFA du président Infantino assure que l'argent a été investi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Plus de 4 milliards de vues sur YouTube et des millions d’écoutes chaque année: la chanson Waka Waka (This Time for Africa), hymne officiel de la Coupe du monde 2010 interprété par Shakira et le groupe sud-africain Freshlyground, reste une machine à cash plus de 15 ans après sa sortie. Mais aujourd’hui, une question dérangeante refait surface: où est passé l’argent généré par ce tube planétaire?

Selon une enquête du «Sunday Times», plus de 7 millions de livres sterling – environ 7,5 millions de francs suisses – auraient transité par Sony Music, qui reversait ces fonds à la FIFA pour qu’ils soient utilisés à des fins caritatives, notamment en Afrique. Problème: personne ne sait exactement comment cet argent a été dépensé.

Freshlyground et Sony dans l’attente

Le groupe Freshlyground, qui chantait aux côtés de Shakira en 2010, affirme avoir multiplié les demandes d’explications auprès de la FIFA, sans jamais obtenir de réponse claire. Sony, de son côté, assure avoir continué à payer les royalties comme prévu et rappelle que la FIFA était seule responsable de la redistribution des fonds aux projets humanitaires.

La FIFA, mise sous pression, se défend en expliquant qu’une partie de l’argent a servi à financer la construction de 15 centres sportifs en Afrique dans la foulée du Mondial 2010. Mais le fonds chargé de gérer ces projets a fermé dès 2014, et aucune transparence n’a été apportée depuis.

Dans sa réponse au «Sunday Times», l’organisation affirme même que les montants investis dans ces infrastructures dépassent largement les revenus tirés de la chanson, sans toutefois fournir de chiffres précis. Affaire à suivre, probablement.