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«Schwizer Nati!»
Les expats de New York fêtent la victoire de l'équipe de Suisse

Au Shaffer's, QG officieux des Suisses de New York, une quarantaine d'expatriés a vécu en direct la victoire 4-1 de la Nati face à la Bosnie-Herzégovine.
Publié: 06:21 heures
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