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Football: Les expats suisses fêtent la victoire de la Nati
«Schwizer Nati!»
Les expats de New York fêtent la victoire de l'équipe de Suisse
Au Shaffer's, QG officieux des Suisses de New York, une quarantaine d'expatriés a vécu en direct la victoire 4-1 de la Nati face à la Bosnie-Herzégovine.
Publié: 06:21 heures
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