DE
FR
Ukraine
Ukraine
Dès 20:45
France
France
Ukraine
Ukraine
Dès 20:45
Vs
France
France
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Danny
Makkelie
Pays-Bas
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Stade
Wroclaw, Pologne
Stade Municipal de Wroclaw
Capacité
45 105
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus