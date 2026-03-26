DE
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Turquie
Turquie
Dès 18:00
Roumanie
Roumanie
Turquie
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Dès 18:00
Vs
Roumanie
Roumanie
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Arbitre
Referee
Francois
Letexier
France
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 18:00
Stade
Istanbul, Turquie
Vodafone Park
Capacité
42 590
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