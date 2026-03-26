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Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Turquie - Roumanie (26.03.2026)
Turquie
Dès 18:00
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Vs
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Arbitre
Francois
Letexier
France
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 18:00
Stade
Istanbul, Turquie
Vodafone Park
Capacité
42 590
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