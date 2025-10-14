DE
FR
Turquie
Turquie
Dès 20:45
Géorgie
Géorgie
Turquie
Turquie
Dès 20:45
Vs
Géorgie
Géorgie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Radu
Marian Petrescu
Roumanie
Coup d’envoi
mardi
14 octobre 2025 à 20:45
Stade
Izmit, Turquie
Kocaeli Stadium
Capacité
34 829
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus