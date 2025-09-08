DE
Dès 20:45
Dès 20:45
Vs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Francois
Letexier
France
Coup d’envoi
lundi
08 septembre 2025 à 20:45
Stade
Bâle, Suisse
St. Jakob-Arena
Capacité
6 600
