Dès 20:45
Dès 20:45
Vs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Szymon Marciniak
Pologne
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Stade
Bâle, Suisse
St. Jakob-Arena
Capacité
6 600
