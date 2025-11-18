DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Coup du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Suède - Slovénie (18.11.2025)
Suède
Dès 20:45
Slovénie
Suède
Dès 20:45
Vs
Slovénie
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Maurizio
Mariani
Italie
Coup d’envoi
mardi
18 novembre 2025 à 20:45
Stade
Solna, Suède
Friends Arena
Capacité
54 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus