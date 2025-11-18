DE
Suède
Suède
Dès 20:45
Slovénie
Slovénie
Suède
Suède
Dès 20:45
Vs
Slovénie
Slovénie
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Maurizio
Mariani
Italie
Coup d’envoi
mardi
18 novembre 2025 à 20:45
Stade
Solna, Suède
Friends Arena
Capacité
54 000
