DE
FR
Suède
Suède
Dès 20:45
Pologne
Pologne
Suède
Suède
Dès 20:45
Vs
Pologne
Pologne
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Arbitre
Referee
Slavko
Vincic
Slovénie
Coup d’envoi
mardi
31 mars 2026 à 20:45
Stade
Solna, Suède
Friends Arena
Capacité
54 000
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