DE
FR
Suède
Suède
Dès 20:45
Kosovo
Kosovo
Suède
Suède
Dès 20:45
Vs
Kosovo
Kosovo
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Danny
Makkelie
Pays-Bas
Coup d’envoi
lundi
13 octobre 2025 à 20:45
Stade
Göteborg, Suède
Gamla Ullevi
Capacité
18 416
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus