DE
FR
Slovénie
Slovénie
Dès 20:45
Suède
Suède
Slovénie
Slovénie
Dès 20:45
Vs
Suède
Suède
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jose
Maria Sanchez Martinez
Espagne
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus