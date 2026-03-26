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Slovaquie
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Dès 20:45
Kosovo
Kosovo
Slovaquie
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Vs
Kosovo
Kosovo
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Arbitre
Referee
Espen
Andreas Eskas
Norvège
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Bratislava, Slovaquie
Tehelné pole
Capacité
22 500
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