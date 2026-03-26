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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Slovaquie - Kosovo (26.03.2026)
Slovaquie
Dès 20:45
Kosovo
Slovaquie
Dès 20:45
Vs
Kosovo
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Espen
Andreas Eskas
Norvège
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Bratislava, Slovaquie
Tehelné pole
Capacité
22 500
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