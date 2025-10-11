DE
FR
Serbie
Serbie
Dès 20:45
Albanie
Albanie
Serbie
Serbie
Dès 20:45
Vs
Albanie
Albanie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Istvan
Kovacs
Roumanie
Coup d’envoi
samedi
11 octobre 2025 à 20:45
Stade
Leskovac, Serbie
Dubocica Stadium
Capacité
8 136
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus