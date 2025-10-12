DE
San Marin
San Marin
Dès 15:00
Chypre
Chypre
San Marin
San Marin
Dès 15:00
Vs
Chypre
Chypre
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Aliyar
Aghayev
Azerbaïdjan
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 15:00
Stade
Serravalle, San Marin
Stade de Saint-Marin
Capacité
6 664
