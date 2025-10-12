DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: San Marin - Chypre (12.10.2025)
San Marin
Dès 15:00
Chypre
San Marin
Dès 15:00
Vs
Chypre
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Aliyar
Aghayev
Azerbaïdjan
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 15:00
Stade
Serravalle, San Marin
Stade de Saint-Marin
Capacité
6 664
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus