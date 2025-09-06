DE
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: San Marin - Bosnie-Herzégovine (06.09.2025)
San Marin
Dès 20:45
Bosnie-Herzégovine
San Marin
Dès 20:45
Vs
Bosnie-Herzégovine
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Enea
Jorgji
Albanie
Coup d’envoi
samedi
06 septembre 2025 à 20:45
Stade
Serravalle, San Marin
Stade de Saint-Marin
Capacité
6 664
