DE
FR
Roumanie
Roumanie
Dès 20:45
Autriche
Autriche
Roumanie
Roumanie
Dès 20:45
Vs
Autriche
Autriche
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Davide
Massa
Italie
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 20:45
Stade
Bucarest, Roumanie
National Arena
Capacité
54 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus