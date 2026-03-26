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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: République Tchèque - Irlande (26.03.2026)
République Tchèque
Dès 20:45
Irlande
République Tchèque
Dès 20:45
Vs
Irlande
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Arbitre
Glenn
Nyberg
Suède
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Prague, République Tchèque
Sinobo Stadium
Capacité
21 000
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