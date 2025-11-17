DE
République Tchèque
République Tchèque
Dès 20:45
Gibraltar
Gibraltar
République Tchèque
République Tchèque
Dès 20:45
Vs
Gibraltar
Gibraltar
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Sascha
Stegemann
Allemagne
Coup d’envoi
lundi
17 novembre 2025 à 20:45
Stade
Olomouc, République Tchèque
Stade Andruv
Capacité
12 566
