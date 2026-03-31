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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: République Tchèque - Danemark (31.03.2026)
République Tchèque
Dès 20:45
Danemark
République Tchèque
Dès 20:45
Vs
Danemark
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Maurizio
Mariani
Italie
Coup d’envoi
mardi
31 mars 2026 à 20:45
Stade
Prague, République Tchèque
Generali Arena
Capacité
18 349
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