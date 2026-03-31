DE
FR
République Tchèque
République Tchèque
Dès 20:45
Danemark
Danemark
République Tchèque
République Tchèque
Dès 20:45
Vs
Danemark
Danemark
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Arbitre
Referee
Maurizio
Mariani
Italie
Coup d’envoi
mardi
31 mars 2026 à 20:45
Stade
Prague, République Tchèque
Generali Arena
Capacité
18 349
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