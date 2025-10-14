DE
FR
Portugal
Portugal
Dès 20:45
Hongrie
Hongrie
Portugal
Portugal
Dès 20:45
Vs
Hongrie
Hongrie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Srdjan
Jovanovic
Serbie
Coup d’envoi
mardi
14 octobre 2025 à 20:45
Stade
Lisbonne, Portugal
Stade José Alvalade
Capacité
50 095
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus