DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Coup du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Pologne - Pays-Bas (14.11.2025)
Pologne
Dès 20:45
Pays-Bas
Pologne
Dès 20:45
Vs
Pays-Bas
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Maurizio
Mariani
Italie
Coup d’envoi
vendredi
14 novembre 2025 à 20:45
Stade
Varsovie, Pologne
Stade national de Varsovie
Capacité
58 500
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus