Pologne
Pologne
Dès 20:45
Finlande
Finlande
Pologne
Pologne
Dès 20:45
Vs
Finlande
Finlande
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Rade
Obrenovic
Slovénie
Coup d’envoi
dimanche
07 septembre 2025 à 20:45
Stade
Chorzow, Pologne
Stade de Silésie
Capacité
55 211
