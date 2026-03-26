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Pologne
Pologne
Dès 20:45
Albanie
Albanie
Pologne
Pologne
Dès 20:45
Vs
Albanie
Albanie
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Arbitre
Referee
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Varsovie, Pologne
Stade national de Varsovie
Capacité
58 500
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