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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Pologne - Albanie (26.03.2026)
Pologne
Dès 20:45
Albanie
Pologne
Dès 20:45
Vs
Albanie
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Varsovie, Pologne
Stade national de Varsovie
Capacité
58 500
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