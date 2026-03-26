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Pays de Galles
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Dès 20:45
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Pays de Galles
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Dès 20:45
Vs
Bosnie-Herzégovine
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Les derniers matches
Arbitre
Referee
Istvan
Kovacs
Roumanie
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Cardiff, Pays de Galles
Cardiff City Stadium
Capacité
33 280
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