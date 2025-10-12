DE
FR
Pays-Bas
Pays-Bas
Dès 18:00
Finlande
Finlande
Pays-Bas
Pays-Bas
Dès 18:00
Vs
Finlande
Finlande
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Slavko
Vincic
Slovénie
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 18:00
Stade
Amsterdam, Pays-Bas
Johan Cruijff Arena
Capacité
55 865
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus