DE
FR
Norvège
Norvège
Dès 18:00
Israël
Israël
Norvège
Norvège
Dès 18:00
Vs
Israël
Israël
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Szymon Marciniak
Pologne
Coup d’envoi
samedi
11 octobre 2025 à 18:00
Stade
Oslo, Norvège
Ullevaal Stadion
Capacité
25 572
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus