DE
FR
Norvège
Norvège
Dès 18:00
Estonie
Estonie
Norvège
Norvège
Dès 18:00
Vs
Estonie
Estonie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Matej
Jug
Slovénie
Coup d’envoi
jeudi
13 novembre 2025 à 18:00
Stade
Oslo, Norvège
Ullevaal Stadion
Capacité
25 572
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus