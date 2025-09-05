DE
FR
Monténégro
Monténégro
Dès 20:45
République Tchèque
République Tchèque
Monténégro
Monténégro
Dès 20:45
Vs
République Tchèque
République Tchèque
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Marco
Guida
Italie
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Stade
Niksic, Monténégro
Stadion Gradski
Capacité
5 214
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus