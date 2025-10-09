DE
FR
Malte
Malte
Dès 20:45
Pays-Bas
Pays-Bas
Malte
Malte
Dès 20:45
Vs
Pays-Bas
Pays-Bas
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Duje
Strukan
Croatie
Coup d’envoi
jeudi
09 octobre 2025 à 20:45
Stade
Attard, Malte
National Stadium Ta' Qali
Capacité
16 997
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus