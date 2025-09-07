DE
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Macédoine du Nord - Liechtenstein (07.09.2025)
Macédoine du Nord
Dès 18:00
Liechtenstein
Macédoine du Nord
Dès 18:00
Vs
Liechtenstein
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Horatiu
Fesnic Mircea
Roumanie
Coup d’envoi
dimanche
07 septembre 2025 à 18:00
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Tose Proeski Arena
Capacité
34 460
