Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Macédoine du Nord - Kazakhstan (13.10.2025)
Macédoine du Nord
Dès 20:45
Kazakhstan
Macédoine du Nord
Dès 20:45
Vs
Kazakhstan
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Juan
Martinez Munuera
Espagne
Coup d’envoi
lundi
13 octobre 2025 à 20:45
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Tose Proeski Arena
Capacité
34 460
