DE
FR
Luxembourg
Luxembourg
Dès 20:45
Irlande du Nord
Irlande du Nord
Luxembourg
Luxembourg
Dès 20:45
Vs
Irlande du Nord
Irlande du Nord
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Andris
Treimanis
Lettonie
Coup d’envoi
jeudi
04 septembre 2025 à 20:45
Stade
Luxembourg, Luxembourg
Stade de Luxembourg
Capacité
9 386
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus