Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Luxembourg - Irlande du Nord (04.09.2025)
Luxembourg
Dès 20:45
Irlande du Nord
Luxembourg
Dès 20:45
Vs
Irlande du Nord
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Andris
Treimanis
Lettonie
Coup d’envoi
jeudi
04 septembre 2025 à 20:45
Stade
Luxembourg, Luxembourg
Stade de Luxembourg
Capacité
9 386
