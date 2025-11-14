DE
Les derniers matches
Arbitre
Referee
John
Brooks
Angleterre
Coup d’envoi
vendredi
14 novembre 2025 à 20:45
Stade
Luxembourg, Luxembourg
Stade de Luxembourg
Capacité
9 386
