DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Coup du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Liechtenstein - Pays de Galles (15.11.2025)
Liechtenstein
Dès 18:00
Pays de Galles
Liechtenstein
Dès 18:00
Vs
Pays de Galles
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Juxhin
Xhaja
Albanie
Coup d’envoi
samedi
15 novembre 2025 à 18:00
Stade
Vaduz, Liechtenstein
Rheinpark Stadion
Capacité
7 564
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus