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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Kosovo - Turquie (31.03.2026)
Kosovo
Dès 20:45
Turquie
Kosovo
Dès 20:45
Vs
Turquie
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Arbitre
Michael
Oliver
Angleterre
Coup d’envoi
mardi
31 mars 2026 à 20:45
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16 200
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