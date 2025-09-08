DE
FR
Kosovo
Kosovo
Dès 20:45
Suède
Suède
Kosovo
Kosovo
Dès 20:45
Vs
Suède
Suède
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Allard
Lindhout
Pays-Bas
Coup d’envoi
lundi
08 septembre 2025 à 20:45
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16 200
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus