DE
FR
Kosovo
Kosovo
Dès 20:45
Slovénie
Slovénie
Kosovo
Kosovo
Dès 20:45
Vs
Slovénie
Slovénie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Marco
Guida
Italie
Coup d’envoi
vendredi
10 octobre 2025 à 20:45
Stade
Pristina, Kosovo
Stade Fadil Vokrri
Capacité
16 200
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus