DE
FR
Kazakhstan
Kazakhstan
Dès 16:00
Liechtenstein
Liechtenstein
Kazakhstan
Kazakhstan
Dès 16:00
Vs
Liechtenstein
Liechtenstein
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Coup d’envoi
vendredi
10 octobre 2025 à 16:00
Stade
Nur-Sultan, Kazakhstan
Astana Arena
Capacité
30 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus