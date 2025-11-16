DE
FR
Italie
Italie
Dès 20:45
Norvège
Norvège
Italie
Italie
Dès 20:45
Vs
Norvège
Norvège
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
16 novembre 2025 à 20:45
Stade
Milan, Italie
Giuseppe Meazza
Capacité
80 018
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus