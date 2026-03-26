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Coupe du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Italie - Irlande du Nord (26.03.2026)
Italie
Dès 20:45
Irlande du Nord
Italie
Dès 20:45
Vs
Irlande du Nord
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Les derniers matches
Arbitre
Danny
Makkelie
Pays-Bas
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Bergame, Italie
Gewiss Stadium
Capacité
24 950
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