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Italie
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Dès 20:45
Irlande du Nord
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Italie
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Dès 20:45
Vs
Irlande du Nord
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Arbitre
Referee
Danny
Makkelie
Pays-Bas
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Bergame, Italie
Gewiss Stadium
Capacité
24 950
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