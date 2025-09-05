DE
Islande
Islande
Dès 20:45
Azerbaïdjan
Azerbaïdjan
Islande
Islande
Dès 20:45
Vs
Azerbaïdjan
Azerbaïdjan
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Sander
van der Eijk
Pays-Bas
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Stade
Reykjavik, Islande
Laugardalsvöllur
Capacité
15 600
