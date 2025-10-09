DE
FR
Iles Féroé
Iles Féroé
Dès 20:45
Monténégro
Monténégro
Iles Féroé
Iles Féroé
Dès 20:45
Vs
Monténégro
Monténégro
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Javier
Alberola Rojas
Espagne
Coup d’envoi
jeudi
09 octobre 2025 à 20:45
Stade
Torshavn, Iles Féroé
Torsvollur
Capacité
6 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus