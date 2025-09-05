DE
FR
Iles Féroé
Iles Féroé
Dès 20:45
Croatie
Croatie
Iles Féroé
Iles Féroé
Dès 20:45
Vs
Croatie
Croatie
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Kristo
Tohver
Estonie
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Stade
Torshavn, Iles Féroé
Torsvollur
Capacité
6 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus