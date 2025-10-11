DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Hongrie - Arménie (11.10.2025)
Hongrie
Dès 18:00
Arménie
Hongrie
Dès 18:00
Vs
Arménie
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Christopher
Kavanagh
Angleterre
Coup d’envoi
samedi
11 octobre 2025 à 18:00
Stade
Budapest, Hongrie
Stade Ferenc Puskas
Capacité
68 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus