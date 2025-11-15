DE
Grèce
Dès 20:45
Écosse
Grèce
Vs
Écosse
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jesus
Gil Manzano
Espagne
Coup d’envoi
samedi
15 novembre 2025 à 20:45
Stade
Le Pirée, Grèce
stade Karaïskakis
Capacité
32 115
