Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Grèce - Danemark (08.09.2025)
Grèce
Dès 20:45
Danemark
Grèce
Dès 20:45
Vs
Danemark
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Donatas
Rumsas
Lituanie
Coup d’envoi
lundi
08 septembre 2025 à 20:45
Stade
Le Pirée, Grèce
stade Karaïskakis
Capacité
33 334
